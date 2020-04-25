عقبت شركة ريكيت بينكيزر " Reckitt Benckiser " التي تصنع معقمات ومنتجات عالمية مثل ديتول وليسول، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالبة عدم شرب منتجاتها.
وأصدرت الشركة بيانا تحذيريا، الجمعة، من أي استهلاك لمنتجاتها التعقيمية قائلة إنه يأتي عقب "تكهنات برزت مؤخرا ونشاط على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي يومي حول تطورات فيروس كورونا الجديد: "أرى المعقمات التي تقضي عليه (الفيروس) بأقل من دقيقة، هل يمكننا القيام بأمر كهذا عبر حقنة داخلية أو تنظيف، سيكون البحث في هذا مثيرا للاهتمام.. هذا مثير للاهتمام بالنسبة لي".
ويذكر أن مسؤولا بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قال للزميل اندرسون كوبر لـCNN: "بالتأكيد لا أوصي بإدخال المعقمات إلى داخل الأجساد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصانع ديتول ردا على ترامب بشأن علاج كورونا: أرجوكم لا تشربوا معقماتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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