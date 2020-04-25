قيادي تركماني يوجه رسالة الى رئيس الوزراء المكلف

وجه القيادي التركماني ومقرر مجلس النواب السابق نيازي معمار اوغلو، السبت، رسالة الى رئيس الوزراء الكلف مصطفى الكاظمي، طالبه من خلالها باختيار وزير التركمان من خلال نواب المكون اسوة بالمكونات الاخرى.

وقال اوغلو في رسالته التي تلقت الخليج 365 نسخة منها، "حالنا حال الشيعة والسنة والكرد ولن نقبل بالإطلاق ترشيح أحداً لأشغال المقعد التركماني في حكومة الكاظمي إلا بالعودة الى نواب التركمان التسعة ولن نقبل ان تتكرر حالة المرشحة الى مجلس الحكم آنذاك فهو مخطط يحاك بحق التركمان".



وتساءل، أن "يقوم احدهم وهو مرجع حكومي يرشح سيدة لا تنطق بالتركمانية ويترك عشرات الخيارات من نواب التركمان أليس هذا استخفاف بحق مكون ثالث بالعراق بقوام ثلاثة ملايين مواطن عراقي تركماني، فضلاً عن تغيير الوزارة الى وزارة اخرى"، لافتا الى ان "هذه شروط التركمان وليعلم الجميع بان التركمان وعوا ومطالبين بحقهم الدستوري وليس في الحقيبة الوزارية فحسب بل في الوكلاء والدرجات الخاصة والسفراء والهيئات، فكفانا ظلماً وجراحاً وألماً".



وتابع، "ليعلم الجميع بان التركمان في العراق ليسوا بقايا الامبراطورية العثمانية مع اعتزازنا الشديد بالخلافة العثمانية بل انهم اسسوا ست دول في العراق قبل مجيء العثمانيين، فنتمنى ان تتغير المعادلة وفق الدستور العراقي الذي تم صياغته لمآرب خاصة معروفة وخصوصاً المادة الموقوتة والقاتلة 140 وجعل التركمان في زاوية محصورة وبطرق مختلفه ظناً منهم بان التركمان يسكتون ولن يطالبون فنحن ندين الحكومة من فمها الناطق الدستور العراقي وخصوصاً في المادة 9 في التوازن الوظيفي".

