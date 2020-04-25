صحة النجف تصدر بيانا بعد شفاء اربعة مصابين من كورونا

اصدرت دائرة صحة النجف، السبت، بيانا بعد شفاء اربعة مصابين من كورونا.
وقال مدير الدائرة عبد الله الغزالي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة من مرضى كوفيد 19 الذين يتلقون العلاج في مستشفياتها تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى قبل قليل".
واضاف انه "بخروج هؤلاء المرضى يصبح مجموع من اكتسبوا الشفاء 259 مريضا من المجموع الكلي للمرضى البالغ 301 مريضا"، مشيرا الى ان "خمسة أخرين توفوا وغادر الى بلدهما في ايران عدد مريضين اثنين".
وتابع انه "بهذا يكون من بقي في المستشفى لتلقي العلاج 35 مريضا".
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