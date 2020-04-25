ليبيا.. مليشيا "الوفاق" تستهدف ترهونة بصواريخ غراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تعرضت مدينة ترهونة الليبية، فجر اليوم السبت، لقصف صاروخي مكثف من قبل مليشيات السراج، ما أدى إلى وقوع جرحى وقتلى بين صفوف المدنيين.



Advertisements

وذكر الجيش الليبي، في بيان له، أن المدينة تعرضت لوابل من صواريخ جراد، تجاوز الـ20 صاروخا، من قبل مليشيات الوفاق والمرتزقة الأتراك في أول أيام شهر رمضان المبارك، موضحا أن جميع الصواريخ سقطت على منازل المدنيين، وجارٍ حصر الخسائر في الأرواح.

وتابع البيان أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، مطالبا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين، مشددا على أن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.

وتستهدف مليشيات السراج المدنيين في عدة مواقع باستخدام الصواريخ والطائرات التركية المسيرة، حيث تعرضت سيارة مواد غذائية عقب الإفطار في مدينة بن وليد للقصف