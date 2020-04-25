مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لمكافحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع قانون بتخصيص 484 مليار دولار لتمويل المستشفيات والأعمال الصغيرة المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.



Advertisements

وأقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون بالتصويت الصوتي ، الثلاثاء الماضي، لكن احتمال معارضة أعضاء من الحزبين دفع زعماء الكونجرس إلى الدعوة إلى عودة المجلس إلى الانعقاد بكامل هيئته في واشنطن للتصويت في مجلس النواب على الرغم من أوامر البقاء في المنازل التي تهدف للحد من انتشار الفيروس.

ووافق يوم الخميس ، 388 عضوا ومعارضة خمسة، في أول اجتماع للمجلس منذ أسابيع بسبب جائحة كورونا، كما وافق على لجنة مختارة لها سلطة استدعاء للتحقيق في أسلوب التعامل الأمريكي مع أزمة كورونا.

كما اقر النواب مشروع القانون خلال فترة ممتدة من التصويت الهدف منها الحفاظ على مسافة فيما بينهم بما يتماشى مع توصيات الصحة العامة، واحل مشروع القانون، وهو الأحدث ضمن أربعة قوانين إغاثة، إلى البيت الأبيض.