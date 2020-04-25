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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: تسجيل 1172 اصابة جديد بفيروس كورونا وتماثل 124 حالة للشفاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
اعلنت السعودية ، الجمعة، تسجيل 1172 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات في المملكة الى 15102حالة بينها 12926 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 93 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
و أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، بأن الحالات المسجلة اليوم توزعت في عدد من المدن وهي المدينة المنورة (272)، ومكة المكرمة (242) حالة، وجدة (210)، والرياض(131) حالة، والدمام (46) حالة، والجبيل (45)، والهفوف (40) حالة، والخبر (30) والطائف (21) حالة، وبيشة (16)حالة، وبيش (16)، وحفر الباطن (13) حالة، والهدا (10) حالات، وعنيزة (8) حالات، وحائل (7) حالات، وبريدة (6) حالات، وسكاكا (5) حالات، ورابغ(5) حالات، وثريبان(5) حالات، وجازان (4) حالات، وساجر (4) حالات، وينبع (3) حالات، والوجه (3) حالات، وضباء (3) حالات، ومهد الذهب (3) حالات، وبقيق حالتان، والزلفي حالتان، وعرعر حالتان، والقريات حالتان، والقنفذة حالتان، وحدة حالتان، وحالة واحدة في كل من القطيف، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وحوطة سدير، والمزاحمية، ورفحاء، وطبرجل، والحناكية، وخليص، والقريع، والمويه، وبلجرشي.
واشار الى ان عدد المتعافين وصل إلى (2049) حالة بإضافة (124) حالة تعافي جديدة..لافتاً الى عدد الوفيات بلغ (127) حالة بإضافة 6 حالات وفيات جديدة..منوهاً ان نسبة الوفيات لكورونا في المملكة متدنية نتيجة الكشف المبكر وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين.
وذكر بأن (706) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 60% من مجموع الحالات، متوقعاً أن يتم تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط.
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