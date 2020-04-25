3 وفيات و190 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الجمعة، تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 3758.



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وقال محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، إنَّه تمَّ أيضاً تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصبح عدد حالات الوفاة بسبب هذه الجائحة 158 حالة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 488.

واتخذ المغرب مجموعة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي المرض منذ ظهور الحالات الأولى في أوائل مارس/آذار الماضي، يأتي على رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية من 20 مارس/آذار إلى 20 أبريل/نيسان، وتمديدها من هذا التاريخ إلى 20 مايو/أيار.