- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 وفيات و190 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الجمعة، تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 3758.
وقال محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، إنَّه تمَّ أيضاً تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصبح عدد حالات الوفاة بسبب هذه الجائحة 158 حالة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 488.
واتخذ المغرب مجموعة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي المرض منذ ظهور الحالات الأولى في أوائل مارس/آذار الماضي، يأتي على رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية من 20 مارس/آذار إلى 20 أبريل/نيسان، وتمديدها من هذا التاريخ إلى 20 مايو/أيار.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 وفيات و190 إصابة جديدة بكورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.