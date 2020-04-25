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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان من بين هذه الحالات الجديدة 11 حالة واردة من الخارج، مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.
وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق والتي بلغت 34، وكان من بين تلك الحالات 4 حالات واردة من الخارج.
ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82816 حالة، وما زال عدد حالات الوفاة عند المستوى نفسه، وهو 4632 حالة، دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة في 24 أبريل/نيسان.
وحسب معايير الخطورة المحددة في مبدأ توجيهي صادر عن مجلس الدولة الصيني، فإن المدن والمحافظات والأحياء التي لا تظهر فيها حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار 14 يوما تصنف على أنها مناطق منخفضة الخطورة.
أما المناطق التي توجد بها أقل من 50 حالة أو تلك التي توجد بها أكثر من 50 حالة لكن دون تفشٍ مُركز فإنها تصنف مناطق متوسطة الخطورة، وتلك التي توجد بها أكثر من 50 حالة بالإضافة إلى تفشٍ مركز فإنها تصنف كمناطق عالية الخطورة.
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