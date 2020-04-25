دياب: فعليا ليس لدينا ما يسمى بدولة عميقة انما هناك منظومة عميقة بكل مكوناتها

اشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الى ان صورة ​الدولة​ باهتة في عقول اللبنانيين نتيجة ممارسات اساءت الى دورها، كما ان الدولة فقدت ثقة الناس لانها انفصلت عنهم، فعليا ليس لدينا ما يسمى بدولة عميقة تمثل فكرة الدولة، انما هناك ​منظومة​ عميقة بكل مكوناتها ولو تغيرت وجوه الحاضرين، واعتبر ان المطلوب هو فك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة.

ولفت دياب خلال زيارته المديرية العامة ل​قوى الامن​ الداخلي، الى ان مؤسسة قوى الامن تمثل الدولة لدى الناس، نعلم أن قوى الأمن الداخلي تواجه تحديات كثيرة وننوه بجهود أفرادها جميعاً وبوزير الداخلية الذي قدم صورة ممتازة عن وزارته، واكد ان البلد امانة بأيديكم وحفظ النظام مسؤوليتكم.