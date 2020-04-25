توقيف 17 شخصا في ملف الفيول المغشوش بينهم 16 من موظفي ومسؤولي المنشآت النفطية

أوقفت النائبة العامة الاستئنافية في جبل ​لبنان​ القاضية ​غادة عون​، بناء على التحقيقات التي أجرتها في ملف ​الفيول​ المغشوش، 17 شخصا بينهم 16 من موظفي ومسؤولي المنشآت النفطية، ومدير شركة "سوناتراك" في لبنان بعد ثبوت حصول تلاعب كبير في عمليات الإستيراد ورشاوى تطاول القسم الأكبر من كبار الموظفين، على خلفية الإخبار المقدم من المحامي ​وديع عقل​.

وللتمكن من إفراغ ​باخرة​ فيول مساء أمس من دون تكبيد الخزينة خسائر، لاسيما أن القسم الأكبر من الموظفين قد تم توقيفهم، سمحت القاضية عون لقسم محدد من الموظفين بالإنتقال بمرافقة عناصر ​فرع المعلومات​، لإجراء الفحوص المخبرية على عينات الفيول في المختبرات والعودة بهم الى التوقيف الاحتياطي.