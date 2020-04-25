فحوص PCR عشوائية في المتن الاعلى والجنوبي

أجرى فريق من وزارة الصحة العامة فحوص Pcr عشوائية لفيروس كورونا، بإشراف طبيب القضاء الدكتور ناظم متى، بالتنسيق والتعاون مع اتحاد بلديات المتن الأعلى واتحاد بلديات المتن الجنوبي وبلديتي بعبدا الحدت، في عدة مراكز في حمانا، وهي: مقر اتحاد البلديات، مستشفى بعبدا، بلدية الحدت، مستشفى سانت تريز، إضافة الى 3 مراكز في الضاحية الجنوبية وهي: برج البراحنة، الجناح والغبيري، وبلغ عدد الفحوص 1370 فحصا.
وشكر الدكتور متى لجميع من تعاون مع هذه الحملة ووزارة الصحة العامة والفرق الطبية العاملة على الأرض والصليب الأحمر، وستظهر النتائج خلال 4 أيام وأسبوع من تاريخه.
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