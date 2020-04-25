فحوص PCR عشوائية في المتن الاعلى والجنوبي

أجرى فريق من ​وزارة الصحة العامة​ فحوص Pcr عشوائية ل​فيروس كورونا​، بإشراف طبيب ​القضاء​ الدكتور ناظم متى، بالتنسيق والتعاون مع اتحاد ​بلديات المتن​ الأعلى واتحاد بلديات المتن الجنوبي وبلديتي ​بعبدا​ الحدت، في عدة مراكز في ​حمانا​، وهي: مقر اتحاد ​البلديات​، ​مستشفى​ بعبدا، ​بلدية الحدت​، مستشفى سانت تريز، إضافة الى 3 مراكز في ​الضاحية الجنوبية​ وهي: برج البراحنة، ​الجناح​ و​الغبيري​، وبلغ عدد الفحوص 1370 فحصا.

وشكر الدكتور متى لجميع من تعاون مع هذه الحملة ووزارة الصحة العامة والفرق الطبية العاملة على الأرض و​الصليب الأحمر​، وستظهر النتائج خلال 4 أيام وأسبوع من تاريخه.

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