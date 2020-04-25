وزارة الصحة: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

اعلنت ​​​وزارة الصحة العامة​​​ في بيان عن الحصيلة اليومية ل​فيروس ​كورونا​​ المستجد، عن تسجيل 8 ​حالات​ كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي منذ بداية الازمة في 21 شباط الفائت الى اليوم في 25 نيسان 2020 الى 704 اصابات، وحالتي وفاة ما رفع عدد الوفيات في ​لبنان​ الى 24 حالة منذ بداية الازمة.

وذكرت انه تم تسجيل 143 حالة شفاء نهائي من الفيروس منذ بداية الازمة.