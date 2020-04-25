وزارة الصحة: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن الحصيلة اليومية لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 8 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي منذ بداية الازمة في 21 شباط الفائت الى اليوم في 25 نيسان 2020 الى 704 اصابات، وحالتي وفاة ما رفع عدد الوفيات في لبنان الى 24 حالة منذ بداية الازمة.
وذكرت انه تم تسجيل 143 حالة شفاء نهائي من الفيروس منذ بداية الازمة.
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