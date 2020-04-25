ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "كل مين في مسلّة تحت باطو بتنعرو". هذه المقولة أكّدت صحّتها جميع الردود المتوتّرة الّتي أتت على الكلام الواضح والصريح لرئيس الحكومة ​حسان دياب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون تعليقا على الردود على كلام دياب: "كل مين في مسلّة تحت باطو بتنعرو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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