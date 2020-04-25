وزير الصحة: الاجراءات الوقائية للحماية الشخصية اصبحت ملزمة بعد عودة الاختلاط

اشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ الى اننا اليوم بدأنا بالمرحلة الانتقالية بين مسار الذي اعتمدناه بالبداية التجاوب والتحضير الى مسار العودة اليوم، وشدد على انه بات لزوما اليوم وضع الكمامات وعدم ازالتها لانه عاد الاختلاط، والاجراءات الوقائية للحماية الشخصية اصبحت ملزمة، وكل شيء ينفذ ضمن الخطة الموضوعة.

واوضح حسن خلال جولة له على المركز الصحي الاجتماعي في ​بلدية الغبيري​، ان ​وزارة الصحة​ لديها 17 فريق ميداني لجمع عينات عشوائية من منطقة بعبدا، وبعد الاطلاع على نتائج العينات في 10 ايار، ناخذ القرار بالنسبة للتعبئة العامة بشكل نهائي. واعلن ان ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ بدأت بالتعاون اليوم عبر العيادات النقالة لجمع عينات من الميدان. واعتبر انه يجب التمييز بين المشهد المأساوي الذي جرى في العديد من الدول والمشهد الواقعي الذي يتجسد بهذا التعاون، والذي دونه كنا في وضع كارثي. واكد ان حماية المجتمع مسؤوليتنا جميعا.