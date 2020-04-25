نجاح واكيم: بكركي تبسط حمايتها الطائفية على رياض سلامه

اشار النائب السابق ​نجاح واكيم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​بكركي​ تبسط حمايتها الطائفية على حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامه". متسائلا "هل لأنها لا تريد أن يكون سلامه كبش محرقة؟ هل لأنه إبن الطائفة؟ أم لأن بكركي كانت السباقة إلى تحويل أموالها إلى الخارج ابتداء من شباط 2019 بمساعدة رياض سلامه ونصحه؟ كم من الجرائم ترتكب تحت مظلات القداسة".

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