النشرة: حواجز لقوى الأمن بحاصبيا وقمع مخالفات عدم الإلتزام بقرار تنظيم سير الآليات

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "مع تمديد فترة التعبئة العامة لأسبوعين إضافيّين بقرار من الحكومة ينتهيان في 10 أيار المقبل، كثّفت ​قوى الأمن الداخلي​ في منطقة حاصبيا من دورياتها الراجلة والمؤلّلة، وأقامت العديد من الحواجز الثابتة والمتنقلة على الطرقات الرئيسيّة والفرعيّة، لمراقبة حركة الآليّات والمركبات بحسب لوحاتها (مفرد ومجوز) وقمع المخالفات، مع التشديد على ضرورة التقيّد الكامل بتدابير وإجراءات الوقاية، لجهة عدد الركاب في كلّ سيّارة وارتداء الكمّامات بشكل إلزامي والابتعاد عن التجمّع أثناء التجوّل عند الضرورة، بخاصّة أمام المحلات الغذائية التموينيّة حفاظًا على سلامتهم من انتشار فيروس "كورونا".

ولفت إلى أنّ "عند مدخل بلدتي حاصبيا و​كوكبا​، أقامت عناصر من شرطة البلديتن حواجز محبّة للتأكّد من هويّة العابرين وتوجيههم على ضرورة التقيّد بالإجراءات والتدابير الوقائيّة المعتمَدة في هاتين البلديتين، مع الالتزام الكامل بتدابير السلامة العامة والابتعاد عن التجمعات والحفاظ على النظافة".