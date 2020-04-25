محفوظ: لا يجوز لأي جهة كانت ان توقف البث التلفزيوني لأي محطة

اشار رئيس ​المجلس الوطني للإعلام​ ​عبد الهادي محفوظ​ الى اننا "في وضع استثنائي، وفي أزمة مالية، سياسية، اقتصادية واجتماعية متعاظمة. كما ان أزمة ​كورونا​ مستعرة ومناكفات سياسية حادة، في وقت يلتزم فيه الإعلام بالتهدئة والتوعية وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من هجمة الجوع.

ورأى في بيان، انه "في هذا الوقت لا يجوز لأي جهة كانت ان توقف البث التلفزيوني لأي محطة، وان كان هناك خلافات بين هذه المحطة والمؤسسة المعنية. وتابع البيان "يلفت محفوظ عناية ​الدولة​ والحكومة الى ضرورة حماية المؤسسات المرئية الوطنية والتي حازت على ترخيص لها وتعمل وفق و​الدستور​ والقانون".

اضاف البيان "نامل ونطلب من الجهة التي أوقفت البث، العودة فورا عن قرارها لانها تخالف القانون المرئي والمسموع ٣٨٢/٩٤ الذي ينص على حق المواطن بالإعلام والاستعلام ولان هذه الجهة تخالف القانون بوقف البث، اذ يفترض بها ان تراجع اولا ​وزارة الإعلام​ والمجلس الوطني للإعلام و​القضاء​".