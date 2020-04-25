أعلن وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "​لجنة مراقبة هيئات الضمان​ قامت بأعمال مراجعة رقابيّة ميدانيّة لدى عددٍ من شركات ​التأمين​، وتبيّن أنّ معظم الشركات تقوم بتطبيق عقود التأمين وفق النصوص الموقّعة مع زبائنها، وهي ملتزمة بالسعر الرسمي للصرف لتاريخه".

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كانت هذه تفاصيل خبر راوول نعمة: معظم شركات التأمين ملتزمة بالسعر الرسمي للصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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