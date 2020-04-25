اشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "لطالما كان موقع رئاسة الحكومة الحجر الأساس في إجتراح الحلول ووضع خطط الإنقاذ ومواجهة جوقات التخريب، و لكن رئيس الحكومة حسان دياب قرر تحويله إلى مطيّة لمشاريع الإنقلاب على هوية لبنان السياسية والإقتصادية".
اضاف الحجار قائلا "حذار وحذار ما هكذا تسدد دينك، لن تكون رئاسة الحكومة أداة للمسترئسين وللكيد والإلغاء".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: دياب قرر تحويل موقع رئاسة الحكومة إلى مطيّة لمشاريع الإنقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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