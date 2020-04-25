الحجار: دياب قرر تحويل موقع رئاسة الحكومة إلى مطيّة لمشاريع الإنقلاب

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "لطالما كان موقع ​رئاسة الحكومة​ الحجر الأساس في إجتراح الحلول ووضع خطط الإنقاذ ومواجهة جوقات التخريب، و لكن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ قرر تحويله إلى مطيّة لمشاريع الإنقلاب على هوية ​لبنان​ السياسية والإقتصادية".

اضاف الحجار قائلا "حذار وحذار ما هكذا تسدد دينك، لن تكون رئاسة الحكومة أداة للمسترئسين وللكيد والإلغاء".