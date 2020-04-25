فحوص عشوائية في الحدت و3000 فحص PCR مساهمة لمستشفى السان جورج

بدأت عملية إجراء فحوص ​كورونا​ لأفراد مختارين عشوائيا من بين العاملين في المؤسسات المستثناة من الاقفال (سوبر ماركت - صيدليات - أفران - محطات بنزين وغيرها)، في مقر ​بلدية الحدت​ - سبنيه - حارة البطم، وفق أعلى معايير الاحتراف و​السلامة العامة​، وبإشراف ومتابعة من رئيس بلدية الحدت ​جورج عون​ وطبيب ​قضاء بعبدا​ الدكتور ناظم متى منتدبا من ​وزارة الصحة​ العامة.

وكانت بلدية الحدت، قدمت مساهمة عينية ل​مستشفى السان جورج​ في الحدت، وهي عبارة عن 3000 فحص PCR، بعدما اعتمدت وزارة الصحة المستشفى مركزا لعلاج مصابي كورونا.