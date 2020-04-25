فحوص عشوائية في الحدت و3000 فحص PCR مساهمة لمستشفى السان جورج

بدأت عملية إجراء فحوص كورونا لأفراد مختارين عشوائيا من بين العاملين في المؤسسات المستثناة من الاقفال (سوبر ماركت - صيدليات - أفران - محطات بنزين وغيرها)، في مقر بلدية الحدت - سبنيه - حارة البطم، وفق أعلى معايير الاحتراف والسلامة العامة، وبإشراف ومتابعة من رئيس بلدية الحدت جورج عون وطبيب قضاء بعبدا الدكتور ناظم متى منتدبا من وزارة الصحة العامة.
وكانت بلدية الحدت، قدمت مساهمة عينية لمستشفى السان جورج في الحدت، وهي عبارة عن 3000 فحص PCR، بعدما اعتمدت وزارة الصحة المستشفى مركزا لعلاج مصابي كورونا.
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