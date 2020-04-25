قطع المياه عن ساحل كسروان بسبب عطل

أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ أن عطلا في منطقة ​المعاملتين​ أصاب خط ال900 الذي يغذي ساحل كسروان من نبع المضيق، وباشر فريق الطوارئ التابع للمؤسسة عملية إصلاح العطل منذ فجر اليوم، ويتوقع إنجازه ليلا.

ولفتت المؤسسة في بيان، الى انه بنتيجة العطل، تم قطع المياه عن المنطقة، على أن تعود عملية التغذية إلى الوضع الطبيعي ابتداء من صباح يوم غد الأحد.