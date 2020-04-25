اشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ الى انه من "الواضح أنّ الممسكين بزمام السلطة في لبنان اليوم يشعرون بالعجز عن معالجة الأزمة الاقتصادية التي كانوا يدركون حجمها وتحدّياتها منذ لحظة تشكيلهم الحكومة، ويبدو انهم اتخذوا القرار بتغطية فسادهم وعجزهم عن مواجهة التدهور المعيشي للناس، من خلال رميهم الملامة على القوى السياسية المعارضة واختلاق التهم بحقّها وتحميلها مسؤولية الانهيار وصولاً إلى التهديد بمحاسبتها".
اضاف الصايغ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي "للأسف أنهم يحوّلون النموذج الاقتصادي والمعيشي للبنان الذي كان يلقّب بـ"سويسرا الشرق" الى "ڤنزويلا الشرق"، بعد مروره بنموذج "هانوي".
كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: يحوّلون النموذج الاقتصادي للبنان من سويسرا الشرق الى فنزويلا الشرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.