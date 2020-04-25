توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر منخفض جوي على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى صباح غد الاحد حيث ينحسر تدريجياً.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تشتدّ أحياناً و تكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى حدود ال٦٥ كلم /س خاصة في المناطق الشمالية .

Advertisements

الأحد: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقةفي الفترى الصباحية و يتحسن الطقس خلال ​النهار​.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و جنوب البلاد وضباب محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .