توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة الصباحية ان يسيطر منخفض جوي على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى صباح غد الاحد حيث ينحسر تدريجياً.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً و تكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى حدود ال٦٥ كلم /س خاصة في المناطق الشمالية .
الأحد: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقةفي الفترى الصباحية و يتحسن الطقس خلال النهار.
الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و جنوب البلاد وضباب محلي على المرتفعات.
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .
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