دريان: الأوضاع الاقتصادية تردت كثيرا وجميعنا بالأزمات واحد ونحن مأمورون أن نقف مع أهلنا بالأيام الصعبة

لفت مفتي الجمهورية ال​لبنان​ية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​، في كلمة له خلال إطلاق الحملة الموحّدة لإئتلاف المؤسسات الإغاثيّة المكوّن من 17 جمعيّة خيريّة ورعائيّة واجتماعيّة، برعايته في ​دار الفتوى​ في ​بيروت​، لجمع التبرعات العاجلة دعمًا للأسر المحتاجة في زمن أزمة "كورونا"، إلى أنّ "هذا التعاون بين المؤسّسات والجمعيات الخيريّة والإغاثيّة والرعائيّة يأتي اليوم من أجل تلقّي الدعم والتبرّع ومساعدة أهلنا وإخواننا وأحبّائنا المحتاجين في كلّ لبنان".

وشدّد على أنّ "الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة قد تردّت كثيرًا، ولا سيما في الآونة الأخيرة، ونحن مأمورون بحكم ديننا وأخلاقنا وإنسانيّتنا، أن نقف مع أهلنا في الأوقات العصيبة والصعبة"، متمنيًا "كلّ الخير والتوفيق لهذا الإئتلاف الجامع لعدد من المؤسسات، ونحن جميعًا يدًا بيد لمدّ العون إلى الجميع، وشعار هذه الحملة اليوم "الواحد ليس لوحده"، أي أنّ الفقير والمحتاج ليس لوحده"، مركّزًا على "أنّنا كلّنا في الأزمات واحد من أجل المواجهة والعمل الصالح".

وتمّنى المفتي دريان أيضًا للائتلاف "النجاح في هذه الحملة، وأن يساعد المقتدرون في التبرّع، لأنّ مصائبنا وأزماتنا كبيرة وكثيرة جدًّا"، مشيرًا إلى "أنّنا سنُعلن ما سيُجمع بكلّ شفافيّة، ونحن في دار الفتورى نساعد ونقدّم المسادات الماديّة والعينيّة، ولا نريد أي قرش ممّا يُجمع. المساعدات الّتي ستُجمع ستكون أمانة بأيدي الائتلاف".