مروان ابو فاضل: حكومة دياب افضل من اي حكومة ترأسها سعد الحريري

اشار النائب السابق مروان فاضل الى ان هناك منظومة طويلة عريضة مسؤولة عما وصلنا اليه في البلد، ولفت الى ان رئيس الحكومة حسان دياب وصل مع حكومته مع تركة كبيرة جدا، وهذه الحكومة افضل من اي حكومة ترأسها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
ولفت ابو فاضل في حديث تلفزيوني، الى ان هناك اخطاء كبيرة ادت الى ما ادت اليه الا انه لا يوجد مسؤول واحد بل منظومة كاملة. واعتبر ان التسوية الرئاسية بقطبيها الرئيس ميشال عون والحريري مسحت البلد خلال 3 سنوات، واداء هذه التسوية كان سيء جدا ولم يتم محاسبة احد.
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