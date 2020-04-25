مروان ابو فاضل: حكومة دياب افضل من اي حكومة ترأسها سعد الحريري

اشار النائب السابق مروان فاضل الى ان هناك ​منظومة​ طويلة عريضة مسؤولة عما وصلنا اليه في البلد، ولفت الى ان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وصل مع حكومته مع تركة كبيرة جدا، وهذه الحكومة افضل من اي حكومة ترأسها رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​.

ولفت ابو فاضل في حديث تلفزيوني، الى ان هناك اخطاء كبيرة ادت الى ما ادت اليه الا انه لا يوجد مسؤول واحد بل منظومة كاملة. واعتبر ان ​التسوية الرئاسية​ بقطبيها ​الرئيس ميشال عون​ والحريري مسحت البلد خلال 3 سنوات، واداء هذه التسوية كان سيء جدا ولم يتم محاسبة احد.