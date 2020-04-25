تسجيل 179 وفاة و2055 إصابة بكورونا في ألمانيا ما يرفع إجمالي الحالات إلى 152438

كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" في ​ألمانيا​ ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438"، وذلك في يوم ثان من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى.

وأفادت بـ"ارتفاع عدد الوفيات بواقع 179 حالة، ليصل الععد الإجمالي للوفيات إلى 5500".

مع التذكير أنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس كان قد ارتفع يوم أمس الجمعة بواقع 2337 حالة.