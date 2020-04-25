تسجيل حالة وفاة واحدة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في تايلاند

أعلن المتحدّث باسم مركز إدارة أزمة "​كوفيد 19​" التابع للحكومة في ​تايلاند​، تاويسين ويسانويوثين، "تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة واحدة لرجل في الثامنة والأربعين من العمر أُصيب بالفيروس هو وأربعة من أفراد أسرته".

وأوضح في تصريح، أنّ "ثلاث من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بإصابات سابقة، وهناك حالة ليست لها صلة واضحة بمصابين، و42 حالة بين العمّال ​المهاجرين​ الّذين يخضعون للحجر الصحي في مركز لاحتجاز المهاجرين في إقليم سونجخلا جنوبي البلاد".

وأشار إلى أنّ "سبع حالات أُخرى سُجّلت في إقليم يالا الجنوبي"، حيث تجري السلطات فحوصًا مكثفة للسكان بسبب ارتفاع معدلات العدوى هناك. وبالعموم، سجّلت تايلاند 2907 إصابات و51 وفاة بفيروس "كورونا"، منذ تصاعد وتيرة تفشّيه في كانون الثاني الماضي، فيما تعافى 2547 مريضًا وغادروا ​المستشفيات​.