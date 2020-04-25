السلطات التركية أجلت 277 مواطنا من إيطاليا ونقلتهم إلى مسكن طلابي لقضاء الحجر الصحي

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأنّ "طائرة للخطوط الجوية التركية حطّت في مطار "أسن بوغا" الدولي في العاصمة ​أنقرة​، وعلى متنها 277 مواطنًا بعد إجلائهم من ​المغرب​، ضمن عمليّة إجلاء المواطنين الأتراك في الخارج".

وأوضحت أنّ "​السلطات التركية​ نقلت المواطنين العائدين على متن 14 حافلة من المطار إلى مسكن طلّابي في مدينة أقسراي، لقضاء فترة الحجر الصحي".

يُذكر أنّ يوم الخميس، أعلن نائب وزير الخارجية التركية السفير فاروق قايماقجي، أنّ "​تركيا​ أجلت 32 ألف مواطن من 76 دولة جراء تداعيات "​كورونا​".