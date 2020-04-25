شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة 3 مايو المُقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 يوم 3 مايو المُقبل، لافتا إلى أن فلسفة مناقشات مشروع الموازنة ستختلف تلك المرة عن كل مرة.

وأضاف ياسر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، قائلا: "أمر مؤكد أن الإيرادات لن يتم تحصيلها بالكامل، وبالتالى ستلجأ اللجنة إلى الحد من بعض المصروفات"، موضحا أنه لا يوجد بديل عن ترشيد النفقات العامة فى هذه الموازنة، مضيفا: "البديل هو الاقتراض ولن يكون ذلك مُتاح بسهولة، خاصة فى ظل توجهات الدولة للحد من الاقتراض".

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد التزام مشروع الموتازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 على لاستيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، لافتا إلى أن مُخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بلغت 258 مليار جنيه بزيادة بلغت 82 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى بنسبة زيادة بلغت نحو 46%.

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وأوضح أن مُخصصات الإنفاق على قطاع التعليم بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 بلغت نحو 363 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14% عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغت مُخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 60.4 مليار جنيه، وتم تخصيص مبلغ 10.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، لتبلغ مُخصصات دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من الموازنة العامة للدولة نحو 865 مليون جنيه.

وكشف وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، عن زيادة مُخصصات بدل المهن الطبية بنسبة 75% حيث تم زيادته بمبلغ 2.25 مليار جنيه ليبلغ إجمالى مُخصصاته بمشروع الموازنة أكثر من 5.25 مليار جنيه، كما تم رفع مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر إلى 320 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر احتياجا، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.