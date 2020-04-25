3 بنوك حكومية تخفض الفائدة على حسابات التوفير.. فكم تبلغ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قررت البنوك العامة الثلاثة وهي الأهلي ومصر والقاهرة خفض الفائدة على حسابات التوفير العادية بنسبة تصل إلى 2%، بعد قرار البنك المركزي الشهر الماضي بخفض الفائدة.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة 3%، في اجتماع استثنائي للسياسة النقدية منتصف الشهر الماضي، ليبلغ سعر الفائدة 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وتتدرج الفائدة على حساب التوفير من شريحة إلى أخرى، وكلما ارتفعت قيمة الحساب يحظى العميل بعائد أكبر، بل تتباين الفائدة داخل الشريحة الواحدة حسب دورية صرف العائد سواء كانت شهري أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي.

وتتباين نسبة الفائدة على حساب التوفير من بنك إلى آخر، ويحدد كل بنك الفائدة حسب حجم الشريحة. ويعرض الخليج 365 أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي في البنوك العامة الثلاثة وهي مصر والأهلي والقاهرة:

1-حساب التوفير في البنك الأهلي المصري:

يقر البنك فائدة على أول شريحة في حساب التوفير التي تبدأ من 3001 جنيه إلى فوق ودون ذلك لا يقر أي عائد على الحسابات، ويبدأ فتح الحساب من ألف جنيه كحد أدنى.

1- الشريحة الأولى من3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: تتراوح الفائدة بين 3.55 % سنويا على العائد الشهري، و3.60% سنويا على العائد الربع سنوي، و3.65% سنويا على العائد النصف سنوي، و3.75% سنويا على العائد السنوي.

2- الشريحة الثانية من5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 4.3% سنويا على العائد الشهري، و 4.35٪؜ سنويا على العائد الربع سنوي، و4.4% سنويا على العائد النصف سنوي، و4.5% سنويا على العائد السنوي.

3- الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 5% سنويا على العائد الشهري، و5.1% سنويا على الربع سنوي، و5.15% سنويا على النصف سنوي، و5.25% على السنوي.

4- الشريحة الرابعة من نصف مليون إلى أكثر: تتراوح الفائدة بين 5.7% سنويا للعائد الشهري، و5.75% سنويا للعائد ربع سنوي، و5.85% سنويا للعائد النصف سنوي، و%6 للعائد السنوي.

2- حساب التوفير في بنك مصر:

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يقسم بنك مصر حساب التوفير إلى 5 شرائح تتدرج بينهم الفائدة حسب حجم كل شريحة، ودورية صرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 1500 جنيه.

1 - الشريحة الأولى من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: يتراوح العائد بين 3.25% سنويا للعائد الشهري، و3.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و3.625% سنويا للعائد نصف سنوي، و3.75% للعائد السنوي.

2 - الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: تتراوح بين 3.75% سنويا للعائد الشهري، و4% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.125% سنويا للعائد نصف السنوي، و4.25% للعائد السنوي.

3 - الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 4.25% سنويا للعائد الشهري، و4.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و 4.625% سنويا للعائد نصف السنوي، و4.75%للعائد السنوي.

4 - الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: تتراوح بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و5% سنويا للعائد ربع السنوي، و5.125% سنويا للعائد نصف السنوي، و5.25% سنويا للعائد السنوي.

5 - الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه: تتراوح بين 5.25% سنويا للعائد الشهري، و5.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و5.625% سنويا للعائد نصف السنوي، و5.75% سنويا للعائد السنوي

3- حساب التوفير في بنك القاهرة:

ويقسم بنك القاهرة حساب التوفير إلى 4 شرائح تتدرج بينهم الفائدة حسب حجم كل شريحة، ودورية صرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من ألف جنيه ولكن لايتم احتساب أي عائد للحساب أقل من 5 آلاف جنيه.

1- الشريحة الأول من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 3.25% سنويا للعائد الشهري، و 3.4% سنويا للعائد ربع سنوي، و3.5% سنويا للعائد نصف سنوي، و3.6% للعائد السنوي.

2- الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 3.4% سنويا للعائد الشهري، و3.5% سنويا للعائد الربع سنوي، و3.6% سنويا للعائد نصف سنوي، و3.75% للعائد السنوي.

3- الشريحة الثالثة من مليون جنيه إلى مليوني جنيه: تتراوح الفائدة بين 4.5% سنويا للعائد الشهري، و4.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و5% سنويا للعائد النصف سنوي، و5.25% للعائد السنوي.

4- الشريحة الرابعة من مليوني جنيه لأكثر: تتراوح الفائدة بين 7% سنويا للعائد الشهري، و7.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و7.5% سنويا للعائد النصف سنوي، و7.75% للعائد السنوي.