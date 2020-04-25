الصين.. حصيلة “منخفضة للغاية” لكورونا

وكان من بين هذه الحالات الجديدة، 11 حالة واردة من الخارج، مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.
وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق التي بلغت 34.
وكان من بين تلك الحالات 4 واردة من الخارج.
ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82816 حالة، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند نفس المستوى، وهو 4632.
وكانت ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، البؤرة الأساسية لفيروس كورونا في الصين أواخر العام الماضي، قبل أن تبدأ في التعافي خلال الأسابيع الأخيرة.
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