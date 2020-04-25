حصيلة وفيات كورونا في أمريكا الأدنى منذ 3 أسابيع

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 أبريل 2020 10:16 صباحاً - سجلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو 3 أسابيع، حسب جامعة “جونز هوبكنز”.

وحالات الوفاة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 51017، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

إلا أن هذا الانخفاض في الأرقام لا يشكل في الوقت الحالي مؤشرا إلى أي منحى محدد، وسيتعين أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنى تأكيد وجود تحسن فعلي في البلاد.

,في الحرب ضد كورونا يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزداد تصريحاته العجيبة فبعد الدواء المعجزة ، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب العديد من ردود الأفعال وواجه انتقادات كبيرة في الأوساط الطبية، بعد أن تساءل عن إمكانية حقن المواد المطهرة في أجسام المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووفق ما ذكر موقع “إن بي سي نيوز” الأميركي، فإن ترامب كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حين قال “رأيت أن التعقيم يقضي على الفيروس في دقيقة. دقيقة واحدة. هل هناك طريقة لحقن المطهر؟ سيكون فحص ذلك مثيرا للاهتمام”.

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ولم يشر الرئيس الأميركي إلى أي نوع محدد من المعقمات يقصد.

كما تساءل ترامب عن إمكانية تعريض أجسام المصابين بـ”كوفيد-19″ للأشعة فوق البنفسجية، قائلا “يفترض أن تعريض الجسم للأشعة فوق البنفسجية بقوة يمكن أن يساعد على مكافحة المرض”.

وكان أحد مسؤولي البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إن المطهرات وأشعة الشمس تقتل الفيروس.

وسارع الأطباء والخبراء إلى “الطعن” في ما جاء على لسان ترامب، واصفين ذلك بـ”الرسائل الصحية غير الملائمة”.