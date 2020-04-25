كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: سنرسل أجهزة تنفس إلى الإكوادور والسلفادور وإندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، قائلا ان الولايات المتحدة سترسل أجهزة تنفس إلى الإكوادور والسلفادور وإندونيسيا.

وكتب الرئيس "لقد تحدثت للتو إلى صديقي الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. سألنا عن أجهزة التنفس التي سنقدمها"... سيكون هناك تعاون كبير بيننا!"

وقال ترامب إنه أجرى "محادثة رائعة مع رئيس الإكوادور لينين مورينو". وأضاف أن الولايات المتحدة "سترسل لهم أجهزة تنفس هم بأمس الحاجة إليها، وصنعنا العديد منها مؤخرًا، ونساعدهم بطرق أخرى. إنهم يقاتلون بشدة ضد فيروس كورونا!"

كما أشاد ترامب بالسلفادور لمساعدتها الولايات المتحدة في الهجرة.

كتب ترامب "سوف نساعدهم في أجهزة التنفس، التي هم بأمس الحاجة إليها.. لقد عملوا بشكل جيد معنا في الهجرة على الحدود الجنوبية!"

