كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل 890500 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك ما لا يقل عن 890.524 حالة إصابة بالفيروس الجديد في الولايات المتحدة، بما في ذلك ما لا يقل عن 51017 حالة وفاة، وفقًا لآخر إحصاء من جامعة جونز هوبكنز (JHU).

عندما تبدأ الولايات في تضمين "الوفيات المحتملة" في حساباتها، كذلك سوف تقوم وحدة جامعة جونز هوبكنز. في الأيام القادمة، قد تظهر هذه التغييرات مع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد.

يوم الجمعة، سجلت الجامعة 21.579 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، و1130 حالة وفاة أخرى في الولايات المتحدة.

تشمل الارقامش حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن وتلك الموجودة في الجيش الأمريكي، ومستشفيات المحاربين القدامى والسجون الفيدرالية.

