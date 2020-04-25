كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح بعض المتاجر في الهند على الرغم من إغلاق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الهندية، أن بعض المتاجر سيسمح بإعادة فتحها، على الرغم من إغلاق البلاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

منذ أن بدأت القيود في أواخر مارس، لم تتمكن سوى من فتح متاجر السلع الأساسية كل يوم.

ولكن في أمر صدر يوم الجمعة، سمحت الوزارة للشركات في بعض مجمعات السوق باعادة الفتح - حتى لو كانت تبيع سلعا لا تعتبر ضرورية.

وقال الامر إن المتاجر يجب أن تعمل بنصف طاقة موظفيها المعتادة، ويجب أن تضمن ارتداء الأقنعة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. لكن لا تنطبق القواعد على المتاجر في مناطق الاحتواء.

بلغ العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها في الهند 24447، بما في ذلك 780 حالة وفاة، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وسيظل إغلاق الهند ساري المفعول حتى 3 مايو.

