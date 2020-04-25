كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أكثر من 82 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن العالم سجل أكثر من 82 ألف أصابة بفيروس كورونا عالميا، لتتجاوز بذلك الحصيلة مليونين و790 ألف حالة، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.

وقالت الجامعة الأمريكية، التي تعتبر مرجعا في تتبع مستجدات كورونا، إن العالم شهد ارتفاعًا طفيفًا بمعدل الإصابات اليومية، بالمقارنة مع نحو 80,3 ألف حالة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 195920، في حين تماثل للشفاء 781382 مريضا.

وتحتل الولايات المتحدة، صدارة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع 890,5 ألف حالة، تليها إسبانبا (219,8 ألف) وإيطاليا (193 ألفا) وفرنسا (159,5 ألف) وألمانيا (154.5 ألف).

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,761 مليون إصابة، بينهم أكثر من 193 ألف حالة وفاة، وأكثر من 762 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.