وفيات كورونا تتجاوز 193 ألفا

السبت 25 أبريل 2020

أودى فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19) بحياة ما لا يقلّ عن 193 ألفاً و930 شخصاً في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) استناداً إلى مصادر رسمية، الجمعة، حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.



وشُخّصت أكثر من مليونين و770 ألفاً و750 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى، وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 736 ألف شخص.

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ومنذ الخميس، أحصيت 4801 وفاة و74168 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد وفيات جديدة هي المملكة المتحدة (684) والولايات المتحدة (601) وإيطاليا (420).

الولايات المتحدة التي سجّلت رسمياً أول وفاة نهاية فبراير/شباط هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء بكل المقاييس، إذ بلغت حصيلة الوفيات لديها 50360 حالة من أصل 884004 إصابات، فيما أعلنت السلطات شفاء 81338 شخصا على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 25969 وفاة من أصل 192994 إصابة، ثم إسبانيا مع 22524 وفاة من أصل 219764 إصابة، وفرنسا مع 22245 وفاة من أصل 159828 إصابة، والمملكة المتحدة مع 19506 وفاة من أصل 143464 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونج كونج)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر ديسمبر/كانون الأول، إجمالي 82804 إصابة (6 حالات جديدة بين الخميس والجمعة) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77257 شخصا.

وأعلنت سيراليون، الخميس، عن تسجيل أول حالات وفاة على صلة بكوفيد-19 على أراضيها.