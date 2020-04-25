شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لجنة المناقصات بحضرموت تعقد اجتماعاً لها بمدينة المكلا برئاسة البحسني والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 عقدت لجنة المناقصات بمحافظة حضرموت اجتماعاً لها بمدينة المكلا برئاسة محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وبحضور أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمشاريع ذات الأولوية، وبعد مناقشات مستفيضة أقرت اللجنة : - ترسية مشروع المبنى الاداري التابع لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني على المقاول مؤسسة سعيد بن سلمان للمقاولات المعمارية والانشائية. - ترسية مشروع اعادة تأهيل شارع جولة الكتاب بمنطقة ديس المكلا على المقاول شركة الخضيري للمقاولات والتطوير العقاري. - ترسية مشروع اعادة تاهيل بعض أسقف مباني الجامعه على المقاول محمد باصالح للمقاولات العامة. Advertisements - اعادة الاعلان عن مناقصة حفر بئر تعويضية لمزارعي منطقة النقعة مرة ثانية لتجاوز العطاءات المقدمة للنسبة القانونية في المرة الاولى. ووجه المحافظ بانجاز جميع المشاريع وفق التصاميم والدراسات والمواصفات الفنية، مشدداً على ضرورة اختيار المقاولين المؤهلين والمستوفين لكامل الشروط القانونية والفنية.

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