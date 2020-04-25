الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها ستبيع أجهزة تنفس اصطناعية لـ4 دول نامية

السبت 25 أبريل 2020

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أنها ستبيع أجهزة تنفس اصطناعية لـ4 دول نامية على الأقل، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث هاتفيا مع نظرائه في إندونيسيا والإكوادور والسلفادور وهندوراس، واعدا بتزويدهم معدات طبية حيوية لمرضى كوفيد-19.

وإثر محادثاته مع الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، الذي تعتبر بلاده الثانية من حيث التأثر بالفيروس في أمريكا اللاتينية، كتب ترامب على تويتر "سنرسل إليهم أجهزة التنفس التي يحتاجون إليها بشدة، وقد أنتجناها مؤخرا بأعداد كبيرة، وسنساعدهم بطرق أخرى كثيرة".

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وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أمريكا اللاتينية مايكل كوزاك أن واشنطن ستبيع أجهزة التنفس تلك، وصرح للصحفيين "تمكنا من تلبية احتياجاتنا، ويمكننا بدء التصدير".

وفي وقت سابق مساء الجمعة، قال ترامب إن بلاده تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض الولايات، وتتعافى من ذروة الانتشار.

وأضاف ترامب، حول تطورات مكافحة الوباء، أن هناك 184 دولة حول العالم تعاني من جائحة كورونا، وهي تراقبنا وتقدر ما ننجزه.

وأشار إلى أن عددا من رؤساء دول العالم يطلبون من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتهم بأجهزة تنفس صناعي، لاستخدامها في علاج مرضى "كوفيد-19" الذي يسببه الوباء.