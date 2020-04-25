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الصحة البولندية تطالب بإرجاء الانتخابات خشية كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 أبريل 2020

أعلن وزير الصحة البولندي، الجمعة، أن إرجاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو/أيار حتى عام 2022 سيكون "الخيار الآمن الوحيد"، بالنظر إلى انتشار

 

وقال الوزير لوكاش شوموفيسكي، لقناة "بولسات" الخاصة، إن "أحد الخيارات هو تعليق كل ذلك لمدة عامين، وإدارة الوباء بشكل فعلي.. أعتقد أنه الخيار الأفضل، وأنا أوصي به".

 

وشدد على أن "الخيار الآمن الوحيد هو إجراء انتخابات في غضون عامين".

 

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ورفضت الحكومة تأجيل استحقاق العاشر من مايو/أيار، على الرغم من ضغوط يمارسها جميع الأطراف، الشعب والمعارضة والطواقم الطبية وحتى حلفاء وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم.

 

 

وأظهر استطلاع في مارس/آذار أن 72% من المستطلعين يأملون في إرجاء الاستحقاق الانتخابي خوفا على صحتهم.

 

والخميس الماضي، أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في بولندا، حيث تخشى احتمال عدم التزام الانتخابات بالمعايير الدولية.

 

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديديه ريدندرز، مستشهدا ببيان من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف ربما لن تكون متوافقة مع عدد من المعايير الدولية".

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