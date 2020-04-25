أمريكا تسجل أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 3 أسابيع

السبت 25 أبريل 2020

سجلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو 3 أسابيع، حسب جامعة جونز هوبكنز.



وحالات الوفاة الجديدة التي سجلت ترفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 51017، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أن هذا الانخفاض في الأرقام لا يشكل في الوقت الحالي مؤشرا إلى أي منحى محدد، وسيتعين أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة، كي يتسنى تأكيد وجود تحسن فعلي في البلاد.

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وفي وقت سابق مساء الجمعة، قال ترامب إن بلاده تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض الولايات، وتتعافى من ذروة الانتشار.

وأضاف ترامب، حول تطورات مكافحة الوباء، أن هناك 184 دولة حول العالم تعاني من جائحة كورونا، وهي تراقبنا وتقدر ما ننجزه.

وأشار إلى أن عددا من رؤساء دول العالم يطلبون من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتهم بأجهزة تنفس صناعي، لاستخدامها في علاج مرضى "كوفيد-19" الذي يسببه الوباء.