شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يتلقى برقية تهنئة من امير الكويت بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 تلقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من امير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة حلول شهر رمضان..جاء فيها :

Advertisements يسرني ان اعرب لكم عن خالص التهاني واطيب الامنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى تعالى ان يعيد هذا الشهر الفضيل على الامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وان يرفع ما حل من وباء جراء انتشار فيروس كورونا عن ديار المسلمين وعن العالم والبشرية جمعا، ويحفظ الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق ويمن عليها بنعمة الامن والأمان والاستقرار، وان يديم على فخامتكم موفور الصحة والعافية" .

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