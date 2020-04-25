فيسبوك ينافس زووم بمحادثات الفيديو في تحدي كورونا

السبت 25 أبريل 2020

سطع نجم تطبيق "زووم" لمحادثات الفيديو والاجتماعات الافتراضية خلال الفترة الأخيرة، مستغلاً القرارات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا وخصوصاً العزل العام، الأمر الذي دفع شركة "فيسبوك" لتقبل التحدي وإطلاق خاصية محادثات الفيديو في محاولة لجذب من تحولوا إلى "زووم".



والآن بات بإمكان مستخدمي تطبيق فيسبوك مسنجر إجراء محادثات فيديو بمشاركة 50 شخصاً على الأكثر ولمدة مفتوحة، حتى لو لم تكن لديهم حسابات على موقع فيسبوك.

وبعكس منصات مثل تطبيق "زووم" لاجتماعات الفيديو الافتراضية، فإن "غرف المحادثة" في فيسبوك مخصصة للقاءات الاجتماعية مع الأصدقاء وأفراد العائلة سواء كان ذلك للاحتفال بعيد ميلاد أو أي مناسبة سعيدة أو ناد للقراءة على سبيل المثال.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج "هذا مصمم ليكون أكثر تلقائية وقدرة على الاكتشاف".

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وأضاف "أنا أبقي فقط على نافذة مفتوحة على جهاز الحاسوب خاصتي أو الهاتف ويمكن للأشخاص أن يدخلوا".

وتابع "أشعر أننا نفتقد لهذا في حياتنا في هذه الفترة".

ويأتي إطلاق هذه الخاصية وسط تهافت المستخدمين على تطبيق "زووم" الذي صمم ليكون منصة للاجتماعات المخصصة للأعمال، إضافة إلى تطبيقات أخرى تقدم خدمات الاتصال عبر الفيديو لمساعدة الناس على لقاء بعضهم البعض خلال إجراءات الإغلاق.

وأشار زوكربرج إلى أنه سيكون بإمكان مستخدمي فيسبوك تدشين غرف محادثة وتقرير من يمكن دعوته للمشاركة.

وأضاف "قد أكون على كنبتي خلال عطلة نهاية الأسبوع وأقرر إرسال دعوة إلى جميع أصدقائي للدخول".