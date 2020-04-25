العالم يواصل تخفيف القيود الخاصة بـ«كورونا»

السبت 25 أبريل 2020

أطلقت منظمة الصحة العالمية أمس في جنيف، وبالاشتراك مع فرنسا والمفوضية الأوروبية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، مبادرة عالمية تحت شعار تسريع التوصل إلى علاجات ولقاح للتصدي لفيروس «كورونا».



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وأكد مدير عام المنظمة أن وباء «كورونا» هو جائحة غير مسبوقة قوبلت باستجابة عالمية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن المنظمة تقوم بتنسيق تجربة عالمية حول سلامة وفاعلية 4 علاجات للفيروس، وأكد أن هذا المرض «تهديد مشترك لا يمكننا هزيمته إلا بعمل مشترك». من جهة أخرى، تظهر الأرقام اليومية، ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا».

حيث تجاوز عدد المتعافين منه 760 ألفاً على مستوى العالم، فيما تتجه دول العالم أكثر إلى تخفيف القيود. ففي ألمانيا، ذكرت المستشارة أنجيلا ميركل، أن الحكومة الاتحادية والولايات ستقرر في 6 مايو المقبل، تخفيف المزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة. وأعلنت كذلك النمسا فتح جميع المتاجر ومراكز التسوق، اعتباراً من مطلع مايو. وأكدت دول عربية وأفريقية تخفيف القيود، بينها الجزائر وأنغولا.