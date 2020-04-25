دولة الإمارات تحصن عمال المناطق الصناعية ضد فيروس كورونا

السبت 25 أبريل 2020

يوماً تلو الآخر ترسي دولة الإمارات وضعها كدولة الإنسانية الأولى في العالم، فالدولة التي وفرت 85% من المساعدات الطبية حول العالم، ودار أسطول طيرانها يوزع المساعدات لكل الدول المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.



هي نفس الدولة التي تتصدر دول العالم في نسبة الفحوصات التي تجريها لاكتشاف المصابين بالفيروس نسبة إلى عدد السكان، وقررت توسيع رقعة الفحص ليشمل عمال المناطق الصناعية مجاناً.

وفي هذا الإطار، وفرت العاصمة الإماراتية أبوظبي فحص "كوفيد - 19" لعمال المناطق الصناعية بمنطقة "مصفح" من خلال إنشاء مركزي فحص مجهزين بأحدث التقنيات العالمية، حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.

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مراكز الفحص الطبي، التي تقدم خدماتها للعمال دون مقابل، لا تقتصر على الكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي فقط بل تمتد أيضاً لتشمل تقديم وجبات الطعام الصحية.

العمال الخاضعون للفحص أشادوا بجهود دولة الإمارات في التعامل معهم بإنسانية اعتادوا عليها منذ وطئت أقدامهم أرض الدولة للمرة الأولى.

وكل يوم تثبت قيادة دولة الإمارات أنها على قدر التحدي في وجه كل الأزمات، وقادرة على تقديم العون لكل المواطنين والمقيمين في الدولة، ومساعدة العالم أجمع، و"لا تشيلون هم".