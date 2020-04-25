شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء سريان بقاء السكان فى منازلهم بالعاصمة اليابانية لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:04 صباحًا, 25 أبريل 2020 م المناطق - واس بدأ اليوم السبت قرار إدارة العاصمة اليابانية طوكيو ببقاء السكان في منازلهم حتى 6 مايو للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم أن سلطات طوكيو حددت فترة الاثني عشر يوما، حيث تضم عطلات الربيع المعروفة في اليابان باسم “الأسبوع الذهبي” بوصفها “أسبوع البقاء في المنزل”.

ودعا المسؤلون السكان لعدم الخروج لشراء الاحتياجات اليومية، إلا مرة كل ثلاثة أيام لمنع حدوث زحام.

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