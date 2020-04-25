شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفت المركز في بيان اليوم السبت ، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم الجمعة، 82 عينة، منها حالة إصابة واحدة بينما باقي العينات سلبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 61 حالة، وحالتي وفاة.