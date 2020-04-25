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إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

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أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفت المركز في بيان اليوم السبت ، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم الجمعة، 82 عينة، منها حالة إصابة واحدة بينما باقي العينات سلبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 61 حالة، وحالتي وفاة.

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