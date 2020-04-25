بلجيكا تخفف تدابير كورونا تدريجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت بلجيكا تخفيف القيود التي فرضتها قبل أكثر من شهر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقالت رئيسة الوزراء صوفي ويلمس، مساء الجمعة، إن المتاجر والمدارس في البلاد سوف تعيد فتح أبوابها تدريجيا، بدءا من 11 و18 مايو/أيار على التوالي.

وأكدت ويلمس أن "ارتداء قناع سيلعب دورا رئيسيا في استراتيجية" الخروج من الحجر، مذكّرةً بأهمية نظافة اليدين التي سيتم التحكم فيها بشكل خاص في المدارس.

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وكانت السلطات البلجيكية فرضت في منتصف مارس/آذار الماضي، إجراءات الحجر الصحي في محاولة لكبح انتشار الفيروس في البلاد.

وفي هذا البلد البالغ عدد سكانه 11,5 مليون نسمة والذي أحصى حتى يوم الجمعة أكثر من 44 إصابة مؤكّدة بالفيروس ونحو 6700 وفاة، "تباطأ انتشار كوفيد-19، لكنّ الفيروس لم يختف"، وفق ويلمس.

وفيما يتعلق بالمدارس، سيتمكن الطلاب من حضور بعض الفصول الإثنين 18 مايو/أيار.

وستُعطى الأولوية للسنوات الأخيرة من التعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك السنة الأولى من التعليم الابتدائي. ولا يجوز إعادة فتح صفوف رياض الأطفال هذا العام.

وفي وسائل النقل العام، سيكون ارتداء قناع يغطي الأنف والفم إلزاميا اعتبارا من 4 مايو/أيار لمن يبلغ عمره 12 عاما وما فوق.