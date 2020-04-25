عبدالله: لعبة المحاور مكلفة جدا وتوقيت الإنقلاب على إيقاع الجوع والخوف مريب

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّ "لعبة المحاور مكلفة جدًّا على الشعب اللبناني، والأخطر هو إظهار القدرة للآخرين في الخارج على الإمساك بكلّ مفاصل الدولة مهما كانت نتيجتها على الفقير".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "توقيت الإنقلاب على إيقاع الجوع والخوف، دون طرح الحلول المطلوبة، مريب ويطرح ألف سؤال. تعبيد طريق الرئاسة بالترهيب والوعيد والكيديّة، قاتل".
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