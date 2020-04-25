عبدالله: لعبة المحاور مكلفة جدا وتوقيت الإنقلاب على إيقاع الجوع والخوف مريب

أكّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، أنّ "لعبة المحاور مكلفة جدًّا على ​الشعب اللبناني​، والأخطر هو إظهار القدرة للآخرين في الخارج على الإمساك بكلّ مفاصل ​الدولة​ مهما كانت نتيجتها على الفقير".

وشدّد في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، على أنّ "توقيت الإنقلاب على إيقاع الجوع والخوف، دون طرح الحلول المطلوبة، مريب ويطرح ألف سؤال. ​تعبيد طريق​ الرئاسة بالترهيب والوعيد والكيديّة، قاتل".

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