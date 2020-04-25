توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، إلى رئيس الوزراء حسان دياب، قائلًا: "لأوّل مرّة منذ تولّيت رئاسة الحكومة، تنفّذ بوضوح ما يُطلب منكَ دون التباس ويَظهر جليًّا من يهمس في أذنك من خلال دقّة التلقين والإقتباس".
ودعاه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول: "اترك العصا الغليظة لغيرك فهي ليست على القياس، فيا للأسف ارتضَيت التهديد والوعيد وانكشف أمرك، وغاب دورك في مواجهة الاستقواء على الدولة وحماية مصالح الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن لدياب: ارتضَيت التهديد والوعيد وانكشف أمرك واترك العصا الغليظة لغيرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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