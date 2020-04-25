أبو الحسن لدياب: ارتضَيت التهديد والوعيد وانكشف أمرك واترك العصا الغليظة لغيرك

توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، إلى رئيس الوزراء ​حسان دياب​، قائلًا: "لأوّل مرّة منذ تولّيت ​رئاسة الحكومة​، تنفّذ بوضوح ما يُطلب منكَ دون التباس ويَظهر جليًّا من يهمس في أذنك من خلال دقّة التلقين والإقتباس".

ودعاه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول: "اترك العصا الغليظة لغيرك فهي ليست على القياس، فيا للأسف ارتضَيت التهديد والوعيد وانكشف أمرك، وغاب دورك في مواجهة الاستقواء على الدولة وحماية مصالح الناس".